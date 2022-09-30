ERR: санкции Эстонии могут принести России большую выгоду

Эстония потребовала от Евросоюза введения новых санкций против России. Но рестрикции могут принести Москве активы на миллиард евро, сообщил аналитик Майт Отс в статье для издания ERR.
Эстония предложила ввести санкции против РЖД, что остановит сотрудничество между компаниями в данной отрасли. По мнению представителей эстонского бизнеса, данный шаг принесет стране убытки на сумму 1 миллиард евро, а Россия, наоборот, получит выгоду, пишет «ПолитРоссия».
«С практической и экономической точек зрения введение таких санкций грозит эстонским операторам миллиардными потерями. Кроме того, такой шаг еще больше укрепит позиции РЖД и позволит ей доминировать в Центральной Азии», — отмечает Отс.
Эксперт указал, что данные санкции передадут России эстонских активов на сумму 1 миллиард евро. В первую очередь в них войдут вагоны, которые Москва может использовать в развитии проектов в Средней Азии.