Байден потерялся в пространстве после конференции об урагане «Иэн»

Президент США Джо Байден провел конференцию, посвященную урагану «Иэн». После выступления хозяин Белого дома снова потерялся в пространстве.
Кадры странного поведения Байдена после конференции показал телеканал CBS News. Как только американский президент закончил свою речь, он развернулся и пошел пожимать руки присутствующим. Трансляция велась из офиса Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.
Мощный ураган «Иэн» обрушился на побережье американского штата Флорида 27 сентября. Стихия уже затопила населенные пункты и оставила без электроэнергии свыше двух миллионов домов. На данный момент официальных сообщений о погибших не поступало.