Politico: США хотят наказать страны за признание референдумов в Донбассе

США намерены лишить помощи страны, которые признают итоги референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Об этом передает американское издание Politico.
«Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм обнародовали законопроект, который предполагает введение запрета на любую экономическую и военную помощь странам, которые признают референдумы», — говорится в статье, перевод которой представила «ПолитРоссия».
Законопроект может оказать давление на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы она ускорилась с санкциями против России. Американская сторона планирует подготовить список ответных мер к заявлению президента РФ Владимира Путина, пишут журналисты.