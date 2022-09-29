Голы Промеса и Соболева принесли «Спартаку» победу над «Зенитом»

Столичный «Спартак» с крупным счетом обыграл петербургский «Зенит» в матче Кубка России по футболу. Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых.
Все голы были забиты во втором тайме. На 79-минуте ошибкой защитников «Зенита» воспользовался Квинси Промес, реализовав выход один на один. Через семь минут преимущество удвоил форвард Александр Соболев, отправив снаряд в правый угол ворот соперника. На 95-й минуте итоговый счет установил Промес — 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.
После этой игры «Спартак» стал единоличным лидером в группе В Кубка России, набрав девять очков после трех встреч. Команда Сергея Семака находится на третьем месте с тремя баллами.