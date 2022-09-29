Extrabladet зафиксировал активность дронов у датских нефтегазовых месторождений

Несанкционированная активность дронов выявлена над датским нефтегазовом месторождением, расположенным в Северном море. Об этом передает Extrabladet со ссылкой на компанию TotalEnergies, управляющую месторождением.
Несколько дней назад власти Норвегии заметили беспилотники вокруг ряда газовых и нефтяных месторождений страны в Северном море. Незадолго до этого в Балтийском море произошли утечки на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Компания Nord Stream 2 AG в начале недели сообщила об утечках газа на обоих «Северных потоках». Причины повреждений ниток трубопроводов устанавливаются.