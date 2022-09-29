События на Украине к 21:00 29 сентября: бои под Майорском и Угледаром, Киев шантажирует Запад ядерной угрозой

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 29 сентября.
Россия
При ударах по пункту дислокации 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске уничтожены более 70 солдат противника и 14 единиц военной техники, сообщает Минобороны РФ. Также ликвидированы пункты управления 53-й и 14-й бригад ВСУ в Елизаровке и Двуречной.
Кроме того, поражены девять складов боеприпасов, 198 районов скопления войск противника и 87 артиллерийских подразделений. В Павлограде подавлена батарея HIMARS, а под Гуляйполем нанесен удар по гаубицам М777.
В районе Владимировки уничтожена радиолокационная станция вражеского зенитного комплекса С-300, а над Донецкой и Николаевской областями сбиты Су-24 и МиГ-29 ВВС Украины.
Силы ПВО перехватили восемь беспилотников, противорадиолокационную ракету HARM и 17 реактивных снарядов.
ЛДНР
ВСУ обстреляли Рубежное и Золотое в Луганской Народной Республике, что привело к разрушениям жилого фонда, как минимум шестерым погибшим и множеству раненых. При этом применялось западное вооружение: установки HIMARS и гаубицы М777.
Народная милиция ДНР наступает в районе Майорска. Сообщается о захвате трофеев в ходе ожесточенных боев, осуществляется штурм подготовленных укреплений противника.
Столкновения продолжаются и южнее Угледара. Так, в районе Павловки фиксируется широкое применение военной техники обеими сторонами, проходят танковые бои.
Украина
Представитель Главного разведуправления Украины Вадим Скибицкий запросил у Запада зенитные и противоракетные системы, заявив об «очень высокой» угрозе применения Россией тактического ядерного оружия. За счет такого рода манипуляции данной темой Киев планирует добиться дополнительной помощи.
В то же время Кабинет министров Украины принял распоряжение о создании сети автомобильных электрозарядных станций. Планируется возвести 120 подобных объектов в течение двух лет на основных автомагистралях. По заявлению министра энергетики Германа Галущенко, в стране насчитывается более 100 тысяч электрокаров и гибридов.
В качестве обоснования такой меры приводится подорожание ископаемых энергоносителей и потребность в улучшении экологической обстановки.