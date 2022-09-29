События на Украине к 21:00 29 сентября: бои под Майорском и Угледаром, Киев шантажирует Запад ядерной угрозой

В то же время Кабинет министров Украины принял распоряжение о создании сети автомобильных электрозарядных станций. Планируется возвести 120 подобных объектов в течение двух лет на основных автомагистралях. По заявлению министра энергетики Германа Галущенко, в стране насчитывается более 100 тысяч электрокаров и гибридов.