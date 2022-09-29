«Обратного билета у нее нет». Пугачева вновь улетела из России в Израиль

Советская и российская певица Алла Пугачева вновь покинула Россию. По предварительным данным, артистка вместе с детьми улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково. Когда она вернется в страну — неизвестно, обратного билета у нее нет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.