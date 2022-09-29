«Обратного билета у нее нет». Пугачева вновь улетела из России в Израиль

Советская и российская певица Алла Пугачева вновь покинула Россию. По предварительным данным, артистка вместе с детьми улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково. Когда она вернется в страну — неизвестно, обратного билета у нее нет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.
«У нас появились кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express сначала привозит Примадонну в аэропорт, а затем покидает его. На этой же машине Пугачева отвозила детей в школу на 1 сентября», — говорится в публикации.
При этом директор Пугачевой — Елена Чупракова — заявила, что ей ничего не известно о планах певицы уехать из России. Никак не комментировала ситуацию и сама Примадонна.
«Я не в курсе, не знаю. [Пугачева — прим. ред.] не говорила», — передает слова Чупраковой РИА Новости.
После начала спецоперации Пугачева улетела вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным (признан в России иноагентом) в Израиль. Спустя несколько месяцев она переехала в Латвию, где арендовала виллу. В августе она вернулась в Москву и отправила детей в школу.
16 сентября Минюст включил Галкина в реестр физлиц-иноагентов, объяснив это решение тем, что шоумен получал финансирование от Украины «при осуществлении политической деятельности». Юморист же назвал повод надуманным и заверил, что занимается «политической сатирой».
В ответ Пугачева опубликовала пост в соцсетях, где попросила признать ее иностранным агентом вслед за супругом. Из-за текста этой публикации артистку проверяют на дискредитацию российской армии по обращению жительницы Подмосковья.
«Вопрос с недвижимостью семьи Пугачевой-Галкина, конечно, открыт. Успели ли артисты все распродать? В Израиле они жили в доме родного брата иногента-Галкина. В столь непростые времена даже интересно посмотреть на покупателя замка в Грязи. Кто решился на подобное вложение капитала», — рассуждают в Telegram-канале «НеМалахов».
Ранее член Совета Федерации Андрей Климов назвал требование Пугачевой включить ее в список иноагентов попыткой обратить на себя внимание. Подробнее — в нашей статье.