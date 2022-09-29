Французский политик Дюпон-Эньян потребовал от Байдена объяснений после инцидентов на «СП»

Политика
Французский политик Дюпон-Эньян потребовал от Байдена объяснений после инцидентов на «СП»

Президенту США Джо Байдену следует объясниться на фоне диверсий на «Северных потоках». Об этом заявил лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Соответствующую запись политик опубликовал в Twitter. По его словам, инциденты на газопроводах являются посягательством на суверенитет европейских стран.

«Какой смысл России действовать против своих же интересов? Байден должен объясниться, учитывая угрозы, которые он озвучил в феврале», – возмутился Дюпон-Эньян.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инциденты на «Северных потоках». По ее словам, Вашингтону следует объясниться и признаться в содеянном.

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