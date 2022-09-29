Латвия откажется от русских названий улиц

Министерство юстиции Латвии подготовило законопроект, предусматривающий переименование улиц с русскими названиями или же названных в честь исторических деятелей РФ или CCСР.
Вероятнее всего, улицы Ломоносова, Тургенева, Эйзенштейна и Пушкина в Риге получат новые имена. Инициатива местных властей затронет минимум 98 географических названий, сообщили зарубежные СМИ.
При этом в Даугавпилсе заявили, что не планируют менять названия улиц. Это второй по величине город Латвии после Риги. Тем не менее в Даугавпилсе считают, что текущие названия улиц отражают богатую историю.