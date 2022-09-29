«Форпост Новой Евразии». Что стоит за внезапным визитом Лукашенко в Абхазию

Не исключено, что в скором времени президент изменит свою позицию не только в отношении Сухума, но и поддержит присоединение к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Другие же аналитики особых надежд не питают, отмечая, что Лукашенко может продать Москве разве что «юридически ничтожное признание на словах», как это произошло, к примеру, с Крымом.