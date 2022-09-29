«Форпост Новой Евразии». Что стоит за внезапным визитом Лукашенко в Абхазию

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил свой первый официальный визит в Абхазию, где встретился с руководителем республики Асланом Бжанией. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономические отношения и международную ситуацию.
Некоторые эксперты убеждены, что поездка белорусского лидера имеет важное символическое значение: еще три года назад он был не готов последовать примеру Москвы и признать независимость Абхазии, опасаясь, что Минск понесет большие потери из-за санкций Запада, а российские власти не покроют эти убытки.
Не исключено, что в скором времени президент изменит свою позицию не только в отношении Сухума, но и поддержит присоединение к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Другие же аналитики особых надежд не питают, отмечая, что Лукашенко может продать Москве разве что «юридически ничтожное признание на словах», как это произошло, к примеру, с Крымом.
«Мы приехали с добром»
Едва прибыв на государственную дачу, расположенную в солнечной и теплой Пицунде, Лукашенко задал доброжелательный тон беседе с Бжанией, который первым вышел поприветствовать своего белорусского коллегу.
«Ну, Аслан, до тебя добрался! Привет, дорогой! Как ты тут?» — поинтересовался президент, заключив главу республики в медвежьи объятия.
Радушие Лукашенко проявил и к остальным членам абхазской делегации, с улыбкой поздоровавшись с каждым из них за руку и особенно акцентировав внимание на 32-летнем министре иностранных дел Инале Ардзинбе.
«Что, женишься? Я наслышан, наслышан», — сказал он с улыбкой.
После этого политики отправились на непринужденную прогулку по даче — там Лукашенко ждал приятный сюрприз: внезапно ему на встречу выбежали танцоры, поприветствовавшие президента зажигательной лезгинкой. Причем свое искусство и скорость продемонстрировали не только абхазы, но и сам Александр Григорьевич, успевший между выступлениями снять пиджак.
К серьезным делам управленцы перешли уже в резиденции. Лукашенко сразу обозначил, что приехал в Пицунду «с добром»: обсудив проблемы Абхазии со своим «страшим братом», президентом России Владимиром Путиным на встрече в Сочи 26 сентября, он пришел к выводу, что республику «нельзя бросать».
«Главное, чтобы здесь народ жил достойно, потому что этот райский уголок нашей земли этого достоин, а люди здесь — святые. Я не для лести вам говорю, а помню это с советских времен, когда здесь бывал. Мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения», — заверил белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что его визит в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией, поскольку Минск «не страдает никакой геополитикой». Фундаментом же белорусско-абхазских отношений он видит экономику и связи в сфере торговли. По этой причине политик предложил обсудить вопросы, как жить дальше и как укреплять двусторонние отношения.
«Россия готова подставить свое плечо. Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями», — призвал он.
В ответ Бжания согласился с тем, что в мире сложилась очень сложная ситуация. Он напомнил, что граждане Абхазии участвуют в боевых действиях в Донбассе — среди них есть погибшие.
Союзнический порыв
Внезапную поездку Лукашенко в Абхазию следует рассматривать на фоне предстоящего вхождения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, считает публицист Константин Двинский. 28 сентября там подвели итоги референдумов: за присоединение к РФ высказались 98,42% жителей ЛНР, 99,23% граждан ДНР, 87,05% респондентов в Херсонщине и 93,11% — в Запорожье.
Теперь перед Минском стоит вопрос — признать территориальную целостность своего союзника или нет. По мнению Двинского, своим решением Лукашенко фактически посылает Москве сигнал о том, что за Белоруссию «не стоит беспокоиться».
«Если уж белорусский лидер решился на фактическое признание независимости Абхазии, имея неплохие отношения с руководством Грузии, то с признанием Новороссии проблем точно не будет, поскольку киевский режим уже давно стал откровенно враждебным для белорусского государства», — передает его слова REGNUM.
В свою очередь белорусский философ и публицист Алексей Дзермант обратил внимание, что Минск фактически становится «форпостом Новой Евразии», формирование которой начнется после поддержания независимости Абхазии и присоединения к России утраченных Украиной территорий.
Авторы Telegram-канала BRIEF согласились с тем, что Лукашенко сделал реверанс в сторону Кремля, но вовсе не тот, который от него ждали. Такого же мнения придерживается и заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, отметивший, что бросок главы государства из Сочи на юго-восток свидетельствует о том, что добиться от него юридического признания итогов референдумов не удалось.
«Это демонстрация Путину “союзнического порыва” белорусского руководителя, во имя которого можно наплевать на признание. <…> Через восемь лет выяснилось, что Россия “бросила” Абхазию… Но приехал Лукашенко и “подобрал”, но так и не признал. Это все равно, если принести беззубому орешки пощелкать… Лукашенко продолжает выкручиваться и лгать, так как ему необходимо сохранить свободу рук на Западе», — объяснил эксперт.
Но дело не только в Западе: «осторожный абхазский вояж» Лукашенко призван как удовлетворить Кремль, так и не рассорить Белоруссию с Грузией, указал политолог Олег Коваленок. Правда, в настоящий момент отношения с Тбилиси несколько накалились: визит Лукашенко в Абхазию раскритиковали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили, а МИД страны вызвал белорусского посла Анатолия Лиса.
Впрочем, при позитивном сценарии Лукашенко может прилететь в Крым и Донецк, но на юридическое признание новых границ России рассчитывать не приходится. Ведь он еще на примере Крымского полуострова понял, что «Москве можно продать юридически ничтожное “признание на словах”», добавил Коваленок.
Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш подтвердил «Политике Сегодня», что Лукашенко признал Крым российским лишь де-факто. В то же время он выразил уверенность, что Минск и Москва найдут формулы, которые будут устраивать обе стороны, в том числе и относительно ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
«Это демонстративно понятный визит [в Абхазию]. Поскольку санкции в любом случае введены и введены по максимуму, это демонстрирует солидарность Минска с Москвой. <…> Я думаю, что здесь решение будет очевидным», — резюмировал собеседник издания.
В феврале этого года Лукашенко заявил, что Белоруссия может признать Крым частью России, а Южную Осетию и Абхазию — независимыми государствами, как только президент РФ ему скажет, что «в этом есть необходимость».