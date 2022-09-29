Экономист Юденков: закон о кредитных каникулах для мобилизованных требует уточнения

Депутаты Государственной думы приняли закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян, а также контрактников, добровольцев и пограничников, участвующих в специальной военной операции. Однако некоторые моменты остались неясными, заявил экономист Юрий Юденков.
Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России в комментарии сайту 360tv.ru согласился с необходимостью защитить военнослужащих и членов их семей, но нужно уточнить ряд вопросов.
«Допустим, человека мобилизовали и ему замораживается кредит: не платятся проценты, не выплачивается основной долг. Человек вернулся — тут же включаются все проценты и так далее?» — интересуется эксперт.
Юденков также хочет знать, какую именно сумму банк будет списывать в случае гибели мобилизованного россиянина. Он надеется, что эти пробелы будут заполнены в ближайшее время.