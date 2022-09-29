Восьмилетнюю беженку из Украины госпитализировали с 75 ножевыми ранениями в Ирландии

Происшествия
Восьмилетнюю беженку из Украины госпитализировали с 75 ножевыми ранениями в Ирландии

Восьмилетнюю девочку, переселившуюся с мамой из Украины, обнаружили с 75 ножевыми ранениями в ирландской деревне Клэркасл. Об этом сообщила местная газета Irish Mirror.

По опубликованной информации, рядом с ребенком лежала его 46-летняя мать без сознания. Пострадавших экстренно доставили в больницу. Врачи выразили надежду на спасение девочки, так как преступник не задел ее внутренние органы.

Известно, что семья проживала в отеле, переоборудованном для размещения беженцев. Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.

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