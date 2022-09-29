Европа оказалась в безвыходном положении после инцидента на «Северных потоках»

Диверсия, в ходе которой несколько дней назад в Балтийском море были подорваны три нитки российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», является ничем иным как террористическим актом.
Уверенность в этом в разговоре с Общественной службой новостей высказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
После того, как российские газопроводы оказались выведены из строя, по словам эксперта, европейские лидеры оказались в очень сложной ситуации – их фактически лишили возможности смалодушничать.
«Еще неделю назад они могли в случае возникновения каких-то критических проблем с энергетикой выдать разрешение на эксплуатацию «Северного потока – 2» и таким образом получить необходимый газ», – объяснил свою мысль Фролов.
Также, по его словам, на крайний случай у европейцев оставалась возможность восполнить нехватку газа и по «Северному потоку». Для этого требовалось только разрешить ситуацию с турбинами для газопровода.
Но теперь, когда три ветки трубопроводов выведены из строя, эти возможности безвозвратно утрачены. Во всяком случае в ближайшие месяцы, которые как раз выпадут на зиму, говорить о возобновлении поставок газа в Европу по «Северному потоку» и «Северному потоку – 2» не приходится.
«Это так, исходя даже из определения «Террористический акт», которое дает федеральный закон о противодействии терроризму РФ, – подчеркнул Фролов. – Исполнители не могли разгерметизировать одну из ниток «Северного потока – 2». Но это не дает гарантий на то, что эта нитка сможет заработать, если потребуется, потому как повреждения на этом газопроводе могут быть слишком сильными».
Очень странным, по словам эксперта, является тот факт, что были повреждены три нитки газопроводов: обе нитки «Северного потока» и одна – «Северного потока – 2». Вероятно, те, кто организовал диверсию, хотели повредить все четыре трубопровода, но не смогли этого добиться.
«Взорвать бетонированный защищенный газопровод, предназначенный для прокачки 50 миллиардов кубических метров газа и лежащий на дне Балтийского моря — нетривиальная задача. Я не удивлюсь, что они не смогли ее в полной мере выполнить», – рассуждает эксперт.
И тут, по его словам, важно понять, как европейские покупатели российского газа отреагируют на данную диверсию.
Ведь в сложившейся ситуации, когда европейцы оказались лишены даже теоретической возможности в случае острой необходимости получить газ из РФ, им остается только продолжать выступать против Москвы и укреплять свою энергонезависимость от России.