Европа оказалась в безвыходном положении после инцидента на «Северных потоках»

Но теперь, когда три ветки трубопроводов выведены из строя, эти возможности безвозвратно утрачены. Во всяком случае в ближайшие месяцы, которые как раз выпадут на зиму, говорить о возобновлении поставок газа в Европу по «Северному потоку» и «Северному потоку – 2» не приходится.