Видео с нецензурной руганью главы Дагестана за призывы явиться в военкомат появилось в Сети

Глава Дагестана Сергей Мельников эмоционально отчитал подчиненных, которые призывали всех мужчин из Дербента явиться в военкомат.
Инцидент вывел Мельникова из себя. Он на совещании включил ролик, снятый из автомобиля. За кадром слышно, как командный голос из громкоговорителя просит «всех граждан мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города Дербента».
«Что это... за идиоты?! Вы что дебилы, а?! Это не что иное, как распространение фейковой информации!» — заявил Мельников.
Он на эмоциях швырнул телефон на стол и напомнил подчиненным, что за распространение фейковой информации предусмотрена уголовная ответственность.