Международные наблюдатели отметили высокий уровень организации и прозрачности на референдумах в ЛНР, ДНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей. Представители приняли участие в специальном брифинге Общественной палаты России.
Политический советник Еврокомиссии Михаил Радачовски во время мероприятия подчеркнул, что в ходе голосования не заметил никаких нарушений.
«Выборы были организованы хорошо с точки зрения отношения к людям, сам процесс организован очень хорошо», – сказал эксперт.
Референдум прошел прозрачнее, чем недавние выборы в США, считает французский политолог Эммануэль Леруа. Он также выразил благодарность организаторам и участникам голосования.
«Система голосования была организована безупречно, не было никаких нарушений или попыток фальсифицировать результаты выборов», – уверен политолог.
Напомним, что референдумы прошли с 23 по 27 сентября. За процессом следили представители из 40 стран мира.