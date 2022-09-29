Улицы в Москве и Петербурге могут получить названия в честь погибшей Дарьи Дугиной

В рамках круглого стола «Дарья Дугина — имя русской победы» глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада обратила внимание, что тысячи людей в России и за границей скорбят по политологу. Недавно бизнесмен Евгений Пригожин предложил назвать одну из улиц Санкт-Петербурга в честь погибшей журналистки, напомнила Тэрада.