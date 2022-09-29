Улицы в Москве и Петербурге могут получить названия в честь погибшей Дарьи Дугиной

Имя трагически погибшей журналистки и политолога Дарьи Дугиной могут увековечить в Москве и Петербурге. В честь дочери философа Александра Дугина предлагают назвать улицы в обеих столицах.
Идею увековечить память Дугиной в названиях улиц обсудили в «Изборском клубе». Встречу провели на 40-й день после гибели журналистки.
В рамках круглого стола «Дарья Дугина — имя русской победы» глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада обратила внимание, что тысячи людей в России и за границей скорбят по политологу. Недавно бизнесмен Евгений Пригожин предложил назвать одну из улиц Санкт-Петербурга в честь погибшей журналистки, напомнила Тэрада.
«Для этого не обязательно переименовывать одну из существующих улиц, имеющих значимое для петербуржцев название, ее именем может быть названа, например, Морская улица в Курортном районе Санкт-Петербурга. Я всецело поддерживаю это предложение», — заявила глава Фонда борьбы с репрессиями.
Именем Дугиной уже назвали улицу в городе Ясногорске Тульской области. Руководитель московского отделения Евразийского союза молодежи Павел Киселев отметил, что этот регион находится не так далеко от столицы.
По его мнению, смерть журналистки ударила по администрации и людям Ясногорска. Гибель русского патриота, интеллектуала и двигателя русской мысли вызвала в городе большой резонанс, подчеркнул Киселев.
«Я думаю, что нам нужно именем Даши назвать улицу в Москве и в некоторых других городах. Если это будет реализовано в Питере, то это обязательно должно быть реализовано и в столице, имя Дарьи должно быть увековечено», — приводит его слова ФАН.
Напомним, дочь Александра Дугина погибла 20 августа. В автомобиле, за рулем которого ехала журналистка, сработало взрывное устройство.