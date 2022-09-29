Вставшие в пробку на границе с Грузией россияне начали получать предложения о покупке их машин

Гражданам России, попавшим в пробку на границе с Грузией, начали предлагать приобрести их автомобиль и оставить на хранение.
Предложения о покупке машин начали делать жители соседних населенных пунктов. Примечательно, что цены на автомобили в очереди гораздо ниже рыночных. Если же транспортное средство не доехало до Северной Осетии, то его можно продать дороже, передает Autonews.ru.
За Hyundai Solaris 2018 года с механической коробкой передач и пробегом 50 тысяч километров предлагают 200 тысяч рублей. При этом рыночная стоимость такой иномарки составляет миллион рублей.
Гражданам, которые не готовы расставаться со своим автомобилем, предлагают оставить его на длительное хранение. За такую услугу берут 150 тысяч рублей без оформления какого-либо договора.