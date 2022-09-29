Авторы Fox News поймали Харрис на позорной оговорке во время посещения Корейского полуострова

Вице-президент США Камала Харрис попала в очередную неловкую ситуацию. Это произошло во время посещения демилитаризованной зоны Корейского полуострова.
Она положительно оценила стратегическое партнерство Белого дома и КНДР. Журналисты Fox News выложили в Сеть фрагмент выступления вице-президента США с позорной оговоркой.
«У Соединенных Штатов очень важные взаимоотношения, по сути, альянс с республикой Северная Корея. Крепкое и долговременное партнерство», — отметила Харрис.
После этого американский политик так и не исправила собственную ошибку. Закрыв на нее глаза, Харрис продолжила свою речь, посвятив ее Южной Корее.