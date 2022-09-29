Инфляция в Германии может по итогам сентября установить исторический рекорд

Индекс потребительских цен в ФРГ может достичь рекордно высокого уровня с момента объединения восточной и западной частей Германии.
Согласно прогнозу Федерального статистического управления страны, инфляция в сентябре составит 10%. По сравнению с августом она вырастет на 1,9%. Месяцем ранее годовой показатель роста потребительских цен находился на отметке 7,9%.
В ближайшие годы рост экономики Германии может значительно упасть. Аналитики ожидают, что ВВП страны по итогам 2022 года увеличится на 1,4% против 2,6% в прошлом. В следующем году республике грозит рецессия, однако в 2024 году ФРГ удастся вернуться к росту показателей, прогнозируют эксперты.
Экономическая ситуация в Германии обострилась на фоне энергетического кризиса. В условиях прекращения поставок дешевого российского газа в стране стали повышаться потребительские цены. Промышленные предприятия столкнулись с увеличением себестоимости продукции, что ведет к потере конкурентоспособности.