Инфляция в Германии может по итогам сентября установить исторический рекорд

В ближайшие годы рост экономики Германии может значительно упасть. Аналитики ожидают, что ВВП страны по итогам 2022 года увеличится на 1,4% против 2,6% в прошлом. В следующем году республике грозит рецессия, однако в 2024 году ФРГ удастся вернуться к росту показателей, прогнозируют эксперты.