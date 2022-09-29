«Подрыв экономических институтов». Банк Англии выступил против политики Трасс

Политика премьер-министр Лиз Трасс не поможет Великобритании выйти из экономического кризиса. Такой вывод сделали журналисты американского новостного агентства Associated Press.
Эксперты заметили, что решение о снижении налогов лишь вызовет еще большую дестабилизацию финансовых рынков Соединенного Королевства в долгосрочной перспективе.
Они подчеркнули, что в своих публичных заявлениях Трасс неоднократно демонстрировала решимость принять любые меры, чтобы британская экономика начала расти и справлялась с инфляцией.
«Конечно, многие меры, о которых мы объявили, не произойдут сразу. Мы не увидим, что рост произойдет в одночасье», — заявляла она.
Однако слова Трасс только сильнее встревожили участников британских фондовых рынков. Банк Англии предупредил, падение доверия к экономике представляет «существенный риск» для финансовой стабильности Великобритании.
Его представители отметили, что в течение следующих двух недель организация закупит до 65 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы противостоять обесцениванию национальных облигаций.
Бывший глава Банка Англии Марк Карни уверен, что план премьер-министра Трасс по стимулированию экономического роста идет вразрез с попытками центрального банка по сдерживанию стремительно растущей инфляции.
Он заявил, что данная политика приведет к «подрыву сразу нескольких институтов» страны, обеспечивающих экономическую безопасность. Эксперт добавил, что усилия главы правительства будут иметь кратковременный эффект, однако грозят усугублением ситуации в будущем из-за несогласованности и непродуманности решений.
Ранее стало известно, что парламент Великобритании готовит вотум недоверия премьер-министру Лиз Трасс. Значительно количество парламентариев уверены, что ее политика идет в разрез с интересами граждан.