«Подрыв экономических институтов». Банк Англии выступил против политики Трасс

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«Подрыв экономических институтов». Банк Англии выступил против политики Трасс

Политика премьер-министр Лиз Трасс не поможет Великобритании выйти из экономического кризиса. Такой вывод сделали журналисты американского новостного агентства Associated Press.

Эксперты заметили, что решение о снижении налогов лишь вызовет еще большую дестабилизацию финансовых рынков Соединенного Королевства в долгосрочной перспективе.

Они подчеркнули, что в своих публичных заявлениях Трасс неоднократно демонстрировала решимость принять любые меры, чтобы британская экономика начала расти и справлялась с инфляцией.

«Конечно, многие меры, о которых мы объявили, не произойдут сразу. Мы не увидим, что рост произойдет в одночасье», — заявляла она.
«Подрыв экономических институтов». Банк Англии выступил против политики Трасс

Однако слова Трасс только сильнее встревожили участников британских фондовых рынков. Банк Англии предупредил, падение доверия к экономике представляет «существенный риск» для финансовой стабильности Великобритании.

Его представители отметили, что в течение следующих двух недель организация закупит до 65 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы противостоять обесцениванию национальных облигаций.

«Подрыв экономических институтов». Банк Англии выступил против политики Трасс

Бывший глава Банка Англии Марк Карни уверен, что план премьер-министра Трасс по стимулированию экономического роста идет вразрез с попытками центрального банка по сдерживанию стремительно растущей инфляции.

Он заявил, что данная политика приведет к «подрыву сразу нескольких институтов» страны, обеспечивающих экономическую безопасность. Эксперт добавил, что усилия главы правительства будут иметь кратковременный эффект, однако грозят усугублением ситуации в будущем из-за несогласованности и непродуманности решений.

Ранее стало известно, что парламент Великобритании готовит вотум недоверия премьер-министру Лиз Трасс. Значительно количество парламентариев уверены, что ее политика идет в разрез с интересами граждан.

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