«Подрыв экономических институтов». Банк Англии выступил против политики Трасс

Он заявил, что данная политика приведет к «подрыву сразу нескольких институтов» страны, обеспечивающих экономическую безопасность. Эксперт добавил, что усилия главы правительства будут иметь кратковременный эффект, однако грозят усугублением ситуации в будущем из-за несогласованности и непродуманности решений.