Депутат Госдумы Колунов предрек Западу гибель из-за антироссийских санкций

Депутат Госдумы России Сергей Колунов сравнил финансово-экономическую ситуацию в Европе и России.
По мнению Колунова, сложилась парадоксальная ситуация. В результате объявленной Западом санкционной войны, он же сам и страдает. В странах ЕС энергетический кризис и падение курса валют. В Великобритании банки прекратили выдавать ипотечные кредиты из-за краха фунта стерлинга. Россия же показывает запас прочности со стабильным рублем, сообщает «Радио 1».
Как прогнозирует Колунов, именно россиянам суждено стать свидетелями, как тонут экономики Европы. Очередь США наступит несколько позже, но непременно, так как экономическая воронка становится все глубже и шире, и США не удастся ее избежать.