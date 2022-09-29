ЦБ не нашел угрозы финансовой стабильности в кредитных каникулах для мобилизованных

Списание кредитов и кредитные каникулы не будут угрожать финансовой стабильности в России, полагают эксперты Центробанка. Банки будут предоставлять особенные условия попавшим под частичную мобилизацию россиянам.
Специалисты уверены, что такой подход не вызовет проблем из-за того, что объем задолженностей этих людей в действительности не очень большой.
«На уровне банковского сектора это не такие большие цифры. В случае гибели или инвалидности предполагается списание, про бюджет ничего пока не сказано. Мы рассчитываем на то, что эти цифры будут очень ограничены», — прокомментировала ситуацию директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
«Сбер» ранее объявил о своей программе поддержки для граждан России, попавших под частичную мобилизацию.