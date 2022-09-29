Неизвестный выстрелил в ягодицу наркодилеру у исправительного центра в Подмосковье

Инцидент произошел вечером 28 сентября у исправительного центра. Припарковав автомобиль, преступник направился ко входу в здание. Во время стрельбы мужчина успел забежать на территорию учреждения, тем самым спася себе жизнь. Сейчас он находится в больнице. Писать заявление в правоохранительные органы он отказался.