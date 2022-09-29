Жители Алтайского края и Кемеровской области сообщили о первом снеге

Первый снег выпал сразу в двух российских регионах. Жители Алтайского края и Кемеровской области сообщили о ранней зиме в этом году.
Крыши автомобилей и газоны в городе Кемерово покрыло снежным одеялом. Жители могли наблюдать 29 сентября снегопад с хлопьями. В ночь на 30 число горожан ждет похолодание до –6 градусов Цельсия.
Первый снег также выпал и в некоторых районах Алтайского края. К утру четверга в Белокуре образовался плотный снежный покров. Жители Барнаула также могли заметить пролетающие снежинки за окнами в ночь на 29 число, но с рассветом осадки растаяли.