Испустила газ. Европа потеряла шанс на разрешение энергокризиса после подрывов на «СП»

До сих пор ЕС принимал новые меры в отношении Москвы не по своей инициативе, а шел на поводу у Соединенных Штатов или же находился под их давлением, убежден Безпалько. Разрушения на нитках «Северных потоков», представляющих собой критическую инфраструктуру, вносят свои коррективы, ведь без дешевого сырья и энергоносителей европейская экономика «начнет схлопываться еще быстрее».