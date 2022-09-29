Испустила газ. Европа потеряла шанс на разрешение энергокризиса после подрывов на «СП»

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» фундаментально меняют природу конфликта на Украине, как и частичная мобилизация в России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника.
Со слов собеседника издания, лидеры ЕС намерены обсудить ситуацию вокруг трубопроводов на следующей неделе. 7 октября в Праге состоится неформальный саммит, главными темами которого должны стать спецоперация на Украине и «энергетическое противостояние» между Россией и Европой.
Источник Reuters подчеркнул, что атака на «СП» и «СП-2», идущие по дну Балтийского моря в Германию, означает, что стратегическая инфраструктура должна быть защищена на территории всех стран-участниц объединения.
«Это коренным образом меняет характер конфликта, каким мы его видели до сих пор <…>», — констатировал он, добавив, что такой же эффект имеют частичная мобилизация и будущее присоединение к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Обеспокоены все
Утром 27 сентября Nord Stream AG — «дочка» российской компании «Газпром» — сообщила о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских трубопроводов: падение давления и утечки газа были зафиксированы в экономических зонах Дании и Швеции. Незадолго до этого сейсмологи обоих государств указали на мощные взрывы, произошедшие в тех же местах.
«Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для проведения оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями. Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно. Причины инцидента будут установлены в результате расследования», — говорилось в заявлении оператора проекта.
Впрочем, на этом «сюрпризы» не закончились. В четверг, 29 сентября, газета Svenska Dagbladet, ссылаясь на береговую охрану Швеции, сообщила о четвертой утечке — в издании не исключили, что причиной разрушений стал саботаж. При этом на каком из двух газопроводов было выявлено новое повреждение, не уточнялось.
В Кремле резкое падение давления на «Северных потоках» назвали «беспрецедентной ситуацией», требующей «срочного разбирательства». А на вопрос о том, допускает ли российское руководство возможную диверсию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что нельзя исключать ни одного варианта.
Схожей точки придерживаются и некоторые европейские политики, в частности, премьер Дании Метте Фредериксен, глава польского правительства Матеуш Моравецкий, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Глубокую озабоченность высказывают и в НАТО, полагая, что разрушения на газопроводах стали результатом «преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа». В этой связи страны — члены Альянса договорились реагировать «единым и решительным ответом» на любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру.
«Эти утечки создают риски для судоходства и наносят существенный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования для установления причин ущерба», — отмечается в заявлении организации.
Необратимость конфликта
Хотя Европа и США проявляют поразительное для нынешних условий единодушие с Россией, до сих пор остается загадкой, на ком лежит ответственность за произошедшую атаку. В Германии настаивают, что диверсию могла устроить сама Москва: либо чтобы обвинить в ее организации украинские силы, либо чтобы еще больше дестабилизировать европейский энергетический рынок.
Однако политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с «Политикой Сегодня» выразил уверенность, что удар по инфраструктуре «Северных потоков» нанесли из Вашингтона, чтобы лишить страны ЕС пространства для маневра на случай, если они решат смягчить экономические санкции против России.
«Даже если она [Европа — прим. ред.] решит отказаться от всех санкций, она не сможет реализовать это на практике в виду того, что эти трубопроводы испорчены, порваны. Технически такой возможности просто не будет, а это очень важно с точки зрения безопасности, но самое главное — с точки зрения экономики», — рассуждает эксперт.
Он напомнил, что недальновидная политика Брюсселя уже вызвала жесткую критику со стороны простых европейцев, которые вышли на уличные протесты в ряде стран, в частности, Чехии и Германии. Местные жители призвали власти отменить антироссийские ограничения и заключить прямые соглашения с РФ о поставках газа по низким ценам.
До сих пор ЕС принимал новые меры в отношении Москвы не по своей инициативе, а шел на поводу у Соединенных Штатов или же находился под их давлением, убежден Безпалько. Разрушения на нитках «Северных потоков», представляющих собой критическую инфраструктуру, вносят свои коррективы, ведь без дешевого сырья и энергоносителей европейская экономика «начнет схлопываться еще быстрее».
«А санкции можно всегда обратить вспять. <…> Никто же не ожидал, что Венгрия, такая маленькая страна, будет настолько суверенной и независимой. Поэтому американцы и ударили по инфраструктуре. И это принципиально сейчас меняет конфликт, потому что высвечивает полное отсутствие субъектности у элит западноевропейских государств и делает конфликт еще более необратимым», — рассуждает собеседник издания.
Если вслед за российско-германским проектом взрывы произойдут, к примеру, на «Турецком потоке» или ГТС Украины, то Европа окажется полностью отрезанной от российских энергоносителей, добавил Безпалько. Исключение составят лишь поставки сжиженного природного газа, которые, впрочем, не смогут полностью перекрыть объемы четырех ниток «СП» и «СП-2».
По оценке председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, ремонт поврежденных ниток займет более полугода. Устранить разрушения можно двумя способами: либо изготовить кессон, который используется при ремонте подводных трубопроводов, либо поднять «СП» и «СП-2» на поверхность, но для этого необходимы краны грузоподъемностью 3 тыс. тонн.
В свою очередь политолог Марат Баширов отметил, что и первый, и второй вариант невозможны без координации ремонтных работ между Россией, Данией, Швецией и Германией. Однако организовать это в нынешних условиях представляется трудно реализуемым.
«Американские санкции давно наложены на строительство и еще в 2019 году швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой трубопровода ушла из проекта. Помните, что мы достраивали “СП-2” силами своих кораблей?» — написал эксперт в Telegram-канале «Политджойстик».
С тем, что для расследования ЧП потребуется взаимодействие нескольких стран, согласились и в Кремле. Однако сотрудничество России и США пресс-секретарь президента РФ Песков назвал невозможным по причине того, что у сторон нет «субстантивных контактов», в том числе и на уровне органов безопасности.