НАТО пообещала решительно ответить в случае атаки на свою критическую инфраструктуру

НАТО решительно ответит в случае атаки на критическую инфраструктуру стран Североатлантического альянса, заявили в организации в связи с ЧП на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море.
«Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищаться от силового использования энергетики, других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами», — заявили в НАТО.
Напомним, о ЧП на нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» стало известно 26 сентября. В России подрывы газовых магистралей назвали актом международного терроризма.