Хазин объяснил, как протесты в Германии связаны с ЧП на «Северных потоках»

В понедельник, 26 сентября, стало известно о резком падении давления в трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», идущих из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Предположительно, причиной этого стал подрыв. Как заявили в тот же день в Германии, разрушения, которым подверглись трубопроводы, являются беспрецедентными.