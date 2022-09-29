Хазин объяснил, как протесты в Германии связаны с ЧП на «Северных потоках»

Диверсии на трех нитках российских газопроводов в Балтийском море, которые лишили Германию технической возможности при необходимости получить российский трубопроводный газ, были выгодны только Соединенным Штатам и Великобритании.
Такое мнение в эфире YouTube-канала «Закон и порядок в США» высказал известный экономист и политолог Михаил Хазин, по словам которого союзники Берлина просто вытерли ноги о ФРГ.
В понедельник, 26 сентября, стало известно о резком падении давления в трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», идущих из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Предположительно, причиной этого стал подрыв. Как заявили в тот же день в Германии, разрушения, которым подверглись трубопроводы, являются беспрецедентными.
На следующий день в странах Запада начали раздаваться обвинения в адрес России – якобы это она осуществила диверсию, чтобы посеять в Европе панику и спровоцировать очередное подорожание газа.
Как заявил по этому поводу Михаил Хазин, попытки переложить ответственность за произошедшее на Москву просто нелепы, так как для России нетипично стремление решать международные вопросы подобным образом.
При этом эксперт напомнил, что в момент ЧП в районе, где произошел подрыв, находилась американская эскадра, располагающая всеми необходимыми техническими средствами для нанесения удара, в том числе подводными беспилотниками и мини-подлодками.
Но самую большую выгоду из разрушения российских газопроводов извлекает Британия, мечтающая разрушить Европейский Союз, подчеркнул эксперт.
К тому же, по его словам, в диверсии просматривается эхо прокатившихся по немецким городам массовых протестов.
«В Германии были мощнейшие демонстрации с требованиями включить "Северный поток – 2". И можно было в любую секунду его включить. Понятно, что пока нынешние проамериканские власти ФРГ этого бы не сделали. Но если бы на улицы вышло не 200 тысяч, а 2 миллиона человек, все могло измениться», – объяснил Хазин.
Вся эта ситуация с разрушением «Северных потоков» является унижением Германии ее союзниками – Великобританией и США, констатировал политолог. В сложившийся критической ситуации удар по энергетической инфраструктуре, имеющей такое большое значение для экономического и социального благополучия Германии, может стать поводом для объявления войны.
«С точки зрения Германии это даже не плевок в лицо. Англосаксы просто вытерли об нее ноги. Я бы на месте ФРГ провел расследование и после этого объявил войну, потому что это война – разрушение жизненно важной для страны инфраструктуры», – подчеркнул Хазин в заключение.
Напомним, ранее Михаил Хазин спрогнозировал, что уже через год Европа скатится до нищенского существования и сама откажется от использования российского газа. Европейцы, по словам эксперта, будут вынуждены закупать минимальные объемы многократно топлива – только чтобы хватало для приготовления еды.