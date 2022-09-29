Welt: Германия лишилась авторитета у Польши, Турции и США из-за Украины

Германия стала вызывать гораздо меньшее доверие у Польши, Турции и США. Об этом рассказали обозреватели Welt.
Согласно результатам исследования German Marshall Fund, чуть больше половины поляков увидели в ФРГ надежного партнера. В США этот показатель достиг 59%, а в Турции— 43%. Все эти данные оказались ниже прошлогодних значений.
«Мы объясняем это нерешительной позицией Германии по отношению к конфликту на Украине», — процитировали автора опроса Гезине Вебер в издании.
Она добавила, что еще одной причиной таких результатов послужила поддержка Берлином проекта «Северный поток — 2». В целом, в исследовании приняли участие граждане 14 государств.