Политолог Рар допустил разделение мира на зоны влияния США и Китая из-за ситуации на Украине

Глобальное столкновение становится все реальнее на фоне наращивания мощи США и Китая. Такое мнение выразил политолог Александр Рар.
Эксперт считает, что обстановка вокруг Украины уже давно переросла в глобальный конфликт, который ведет к переделу мира. По его словам, Евросоюз и Россия продолжают губить друг друга санкциями, а США и Китая наращивают мощь.
«И сегодня одни видят будущее в многополярном мире, а другие – в разделе его на американскую и китайскую сферу влияния. То есть мир может стать биполярным, как во времена холодной войны», – сказал политолог.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин выступил во время церемонии вручения верительных грамот послам. По его словам, движение к многополярности стало главным вектором международной политики.