Попытка европейцев обвинить РФ во взрывах «Северных потоков» обернулась конфузом

Европейцы, стремясь обвинить Россию в диверсии на ее собственных газопроводах «Северный поток», в итоге только оконфузились и выставили напоказ полное отсутствие логики в своих рассуждениях.
Об этом в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Росссия-1» рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
По словам эксперта, Европа пытается сама себя убедить в том, что вина за подрыв трех веток «Северного потока» и «Северного потока – 2» лежит на России. Но официальных обвинений в адрес Москвы европейские лидеры выдвигать пока не спешат, так как не могут предъявить убедительных аргументов и доказательств.
Запад, отметил Симонов, утверждает, что Россия якобы пытается посеять панику и подстегнуть очередной всплеск роста цены на газ. Тем более что после диверсии на газопроводах в Балтийском море 26 сентября стоимость газа в Европе действительно подскочила на 20%.
И при этом никого там не смущает, что эти утверждения противоречат западной же логике, согласно которой президент РФ Владимир Путин считает новый газопровод «Северный поток – 2» чрезвычайно важным для Москвы с точки зрения принципов и престижа, и именно поэтому руководство РФ прикладывало большие усилия, чтобы любой ценой запустить газопровод в эксплуатацию.
«Еще совсем недавно Россию обвиняли в том, что она вывела из строя "Северный поток" чтобы вынудить Европу запустить "Северный поток – 2", – напоминает эксперт. – Это была официальная версия: якобы РФ склоняет Европу запустить "СП – 2" потому что Путин считает, что это будет его великой победой».
Но теперь, подчеркнул эксперт, по странной логике западных политиков получается, что Россия склоняла-склоняла Германию к запуску нового газопровода, а потом «психанула» и решила его просто взорвать.
«Это самая странная версия. Как учили бухгалтера Берлагу в сумасшедшем доме, нельзя менять мании каждый день. Надо придерживаться какой-то одной версии», – иронично добавил Симонов.
Напомним, ранее политолог Евгений Сатановский напомнил о том, что еще в начале текущего года президент США Джо Байден угрожал России, что ее новый газопровод «Северный поток – 2» все равно работать не будет. Кроме того, диверсия на трех нитках газопроводов «удивительно совпала» с запуском нового польского газопровода из Норвегии в Польшу, добавил эксперт.
По мнению Сатановского, Россия должна самым радикальным образом ответить на совершенную против ее имущества диверсию. И раз уж российские газопроводы больше не работают, то не должен работать и польский газопровод.