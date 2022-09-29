Попытка европейцев обвинить РФ во взрывах «Северных потоков» обернулась конфузом

По словам эксперта, Европа пытается сама себя убедить в том, что вина за подрыв трех веток «Северного потока» и «Северного потока – 2» лежит на России. Но официальных обвинений в адрес Москвы европейские лидеры выдвигать пока не спешат, так как не могут предъявить убедительных аргументов и доказательств.