Попытка европейцев обвинить РФ во взрывах «Северных потоков» обернулась конфузом

Европа и США
Попытка европейцев обвинить РФ во взрывах «Северных потоков» обернулась конфузом

Европейцы, стремясь обвинить Россию в диверсии на ее собственных газопроводах «Северный поток», в итоге только оконфузились и выставили напоказ полное отсутствие логики в своих рассуждениях.

Об этом в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Росссия-1» рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По словам эксперта, Европа пытается сама себя убедить в том, что вина за подрыв трех веток «Северного потока» и «Северного потока – 2» лежит на России. Но официальных обвинений в адрес Москвы европейские лидеры выдвигать пока не спешат, так как не могут предъявить убедительных аргументов и доказательств.

Запад, отметил Симонов, утверждает, что Россия якобы пытается посеять панику и подстегнуть очередной всплеск роста цены на газ. Тем более что после диверсии на газопроводах в Балтийском море 26 сентября стоимость газа в Европе действительно подскочила на 20%.

И при этом никого там не смущает, что эти утверждения противоречат западной же логике, согласно которой президент РФ Владимир Путин считает новый газопровод «Северный поток – 2» чрезвычайно важным для Москвы с точки зрения принципов и престижа, и именно поэтому руководство РФ прикладывало большие усилия, чтобы любой ценой запустить газопровод в эксплуатацию.

«Еще совсем недавно Россию обвиняли в том, что она вывела из строя "Северный поток" чтобы вынудить Европу запустить "Северный поток – 2", – напоминает эксперт. – Это была официальная версия: якобы РФ склоняет Европу запустить "СП – 2" потому что Путин считает, что это будет его великой победой».
Попытка европейцев обвинить РФ во взрывах «Северных потоков» обернулась конфузом

Но теперь, подчеркнул эксперт, по странной логике западных политиков получается, что Россия склоняла-склоняла Германию к запуску нового газопровода, а потом «психанула» и решила его просто взорвать.

«Это самая странная версия. Как учили бухгалтера Берлагу в сумасшедшем доме, нельзя менять мании каждый день. Надо придерживаться какой-то одной версии», – иронично добавил Симонов.

Напомним, ранее политолог Евгений Сатановский напомнил о том, что еще в начале текущего года президент США Джо Байден угрожал России, что ее новый газопровод «Северный поток – 2» все равно работать не будет. Кроме того, диверсия на трех нитках газопроводов «удивительно совпала» с запуском нового польского газопровода из Норвегии в Польшу, добавил эксперт.

Попытка европейцев обвинить РФ во взрывах «Северных потоков» обернулась конфузом

По мнению Сатановского, Россия должна самым радикальным образом ответить на совершенную против ее имущества диверсию. И раз уж российские газопроводы больше не работают, то не должен работать и польский газопровод.

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