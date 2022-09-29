«Для любопытных»: Николай Валуев показал полученную из военкомата повестку

Депутат Госдумы Николай Валуев в своей колонке для Федерального агентства новостей показал присланную из военкомата повестку и выразил готовность отправиться на призывной пункт.
По словам парламентария, получение повестки в рамках частичной мобилизации в России не стало для него неожиданностью, однако в семье новость о призыве встретили с тревогой.
«Для любопытных опубликую. Рядовой Николай Валуев звания за время работы в Государственной думе РФ не повышал. Родина позовет — пойду. В военкомате буду после пленарных недель», — написал депутат под публикацией.
Валуев подчеркнул, что на текущий момент в Донбассе находится не так много депутатов, которые написали заявления о своем желании вступить в ряды ВС РФ. Сам он такого заявления еще не писал.