Папа римский раскрыл причины «уже начавшейся» третьей мировой войны

Понтифик высказался о конфликте между Россией и Украине. По его словам, люди ошибаются, говоря о столкновении, поскольку это уже является «третьей мировой войной». Обострение ситуации произошло из-за многих факторов, в том числе расширения НАТО в восточном направлении.