Папа римский раскрыл причины «уже начавшейся» третьей мировой войны

Сейчас идет третья мировая война, к которой Россия не причастна. Такое мнение выразил пара римский Франциск.
Понтифик высказался о конфликте между Россией и Украине. По его словам, люди ошибаются, говоря о столкновении, поскольку это уже является «третьей мировой войной». Обострение ситуации произошло из-за многих факторов, в том числе расширения НАТО в восточном направлении.
«Я уже упоминал, что в декабре прошлого года один из глав государств пришел сказать мне, что он очень обеспокоен тем, что НАТО лает на ворота России, не понимая, что русские – имперцы и боятся отсутствия безопасности границ», – сказал Франциск.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине. По ее словам, очередным свидетельством является новый пакет военной помощи Киеву.