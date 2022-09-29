Экс-замглавы милиции Одессы предстанет перед судом по делу о трагедии в Доме профсоюзов

На Украине завершилось расследование дела о гибели почти полусотни человек при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе. Перед судом вскоре предстанет бывший замглавы местной полиции Дмитрий Фучеджи. Об этом сообщило Госбюро расследований страны.
Напомним, что трагедия произошла 2 мая 2014 года. В тот день погибло 48 человек. Еще 250 получили различные травмы и ранения.
Дмитрия Фучеджи обвиняют в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, пособничестве захвату здания органа госвласти и в воздействии на сотрудника правоохранительного органа с целью добиться принятия незаконного решения. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.