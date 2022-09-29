Минобороны сообщило о новых успехах ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса

За прошедшие сутки силами ПВО российской армии было сбито еще пять беспилотников ВСУ и 17 ракет HIMARS. Противник лишился девяти складов с боеприпасами в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях, а также в ДНР. Истребители ВКС РФ уничтожили еще два боевых самолета украинских ВВС, МиГ-29 в Донецкой Народной Республике и Су-24 в Николаевской области, отметили в российском Минобороны.