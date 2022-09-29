Минобороны сообщило о новых успехах ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса

Федеральное агентство новостей
Подразделения ВС РФ в ходе продолжающейся специальной военной операции на Украине добились новых существенных успехов и нанесли противнику крупные потери.
Авиация российских ВКС уничтожила пункт дислокации личного состава иностранных наемников близ населенного пункта Николаевка в ДНР, при этом было убито до 80 боевиков. Под Купянском 92-я бригада ВСУ потеряла свыше 70 солдат и офицеров и 14 единиц боевой техники. Российские военные нанесли огневое поражение 198 скоплениям личного состава и военной техники ВСУ, нанесли удары по 87 позициям артиллерии противника, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777», — отметили в российском военном ведомстве.
За прошедшие сутки силами ПВО российской армии было сбито еще пять беспилотников ВСУ и 17 ракет HIMARS. Противник лишился девяти складов с боеприпасами в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях, а также в ДНР. Истребители ВКС РФ уничтожили еще два боевых самолета украинских ВВС, МиГ-29 в Донецкой Народной Республике и Су-24 в Николаевской области, отметили в российском Минобороны.