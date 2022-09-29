Минобороны РФ: системы ПВО за сутки перехватили 17 снарядов HIMARS в Херсонской области

Российские системы ПВО за сутки сбили восемь беспилотных летательных аппаратов в ЛДНР и Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
ВС РФ при помощи систем противовоздушной обороны поразили за сутки восемь беспилотных летательных аппаратов в Николаевской области и Луганской и Донецкой народной республики, сообщил 29 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Кроме того, уничтожены в воздухе семнадцать снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM производства США в районах населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и города Херсон", — уточнили в ведомстве.
Тем временем истребительной авиацией ВКС России были сбиты в воздухе МиГ-29 воздушных сил Украины и украинский Су-24 в Николаевской области.