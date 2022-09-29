Минобороны РФ: системы ПВО за сутки перехватили 17 снарядов HIMARS в Херсонской области

ВС РФ при помощи систем противовоздушной обороны поразили за сутки восемь беспилотных летательных аппаратов в Николаевской области и Луганской и Донецкой народной республики, сообщил 29 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.