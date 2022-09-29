Newsweek: Китай попал в непростую ситуацию на фоне референдумов

Проведение референдумов в ЛНР, ДНР и Херсонской и Запорожской областях поставило Китай в неловкое положение. Об этом говорится в материале издания Newsweek.
Автор публикации, пересказ которой приводит «ПолитРоссия», обратил внимание, что страны Запада, в отличие от Китая, дали голосованиям однозначную оценку. Так, США и Евросоюз отказались считать референдумы легитимными. В то же время китайские власти оказались в непростой ситуации, ведь признание референдумов со стороны Пекина может привести к обострению ситуации внутри республики.
«Использование референдумов и принципа самоопределения напрямую сталкивается с озабоченностью Пекина по поводу безопасности своего режима, силы его собственных претензий на Тайвань и потенциально непредсказуемых последствий для других регионов, в том числе Синьцзяна, Тибета и Гонконга», — указано в материале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что церемония подписания договоров о присоединении новых регионов к РФ состоится 30 сентября. Она будет проходить в Большом Кремлевском дворце.