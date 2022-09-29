Newsweek: Китай попал в непростую ситуацию на фоне референдумов

Автор публикации, пересказ которой приводит «ПолитРоссия», обратил внимание, что страны Запада, в отличие от Китая, дали голосованиям однозначную оценку. Так, США и Евросоюз отказались считать референдумы легитимными. В то же время китайские власти оказались в непростой ситуации, ведь признание референдумов со стороны Пекина может привести к обострению ситуации внутри республики.