«Новая волна». Шоумен Барецкий предсказал серьезные изменения в российском кино

Нынешняя плеяда кинорежиссеров и актеров уйдет со сцены, а ее место займут новые таланты. Такое заявление сделал российский певец Станислав Барецкий.
По его мнению, российское кино находится в «заложниках» одних и тех же образов, взглядов, подходов. Все это крайне негативно отражается на индустрии в целом: от поиска новых смыслов до непосредственного производства кинокартин.
«Нужна другая волна людей. Она придет. Другая волна людей, которая сметет эту старую волну и, получив финансирование, конечно же от государства, будет снимать патриотические фильмы», — заявил он.
Бывший участник группы «Ленинград» подчеркнул, что для решения этой проблемы нужно использовать опыт как зарубежного кинематографа, так и отечественного. Шоумен заметил, что до сих пор почти никто в мире не смог достигнуть уровня советских фильмов.
«Советское кино — это вообще было лучшее кино. Америка отдыхала. Извините меня, фильм "Война и мир" снимали — было задействовано три дивизии. Какой Голливуд? Голливуд тогда снимал Мерлин Монро, которая крутила круглой задницей», — сказал певец.
Примером «новой волны» в российском кинематографе Барецкий назвал блокбастер «Лучшие в аду» от кинокомпании Aurum Production. Создателями киноленты выступили петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и Алексей Нагин.
Сюжет «Лучших в аду», как и актерский состав, пока держатся в тайне. Однако, судя по вышедшему трейлеру, фильм продолжит патриотическую тематику, которая затрагивалась в предыдущих работах киностудии.
«Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — гласит постер фильма.
Ранее российский видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin, в беседе с «ПС» призвал поддержать в России съемки патриотических фильмов. Он подчеркнул, что сейчас как никогда есть спрос на такое кино.