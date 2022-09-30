«Новая волна». Шоумен Барецкий предсказал серьезные изменения в российском кино

Бывший участник группы «Ленинград» подчеркнул, что для решения этой проблемы нужно использовать опыт как зарубежного кинематографа, так и отечественного. Шоумен заметил, что до сих пор почти никто в мире не смог достигнуть уровня советских фильмов.