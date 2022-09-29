Пашинян назвал способ остудить накал на армяно-азербайджанской границе

Как пишет издание «EurAsia Daily», власти Армении солидарны с призывами и заявлениями международного сообщества о том, что все трения между странами нужно решать только с помощью переговоров. По словам политика, в условиях постоянной агрессии со стороны Азербайджана, Армения может предложить международным партнерам только одно действенное средство. Следует запустить на армяно-азербайджанской границе международную наблюдательную миссию по мандату серьезной международной организации, пояснил Пашинян.