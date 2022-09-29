Путин готовит объемное выступление ко дню подписания договоров с новыми территориями

В пятницу, 30 сентября, пройдет церемония подписания договоров о присоединении новых регионов к России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что на данном мероприятии выступит российский лидер Владимир Путин. Однако это не будет обращением с посланием к Федеральному собранию.
«Завтра, в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», — отметил Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что документы будут подписаны до официального рассмотрения со стороны Совета Федерации. Так Песков прокомментировал соответствующий вопрос журналистов.