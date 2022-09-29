Политолог Мартынов рассказал, чего на самом деле боится Зеленский в игре с Западом

Возможность превратиться в «разменную пешку» Запада серьезно пугает президента Украины Владимира Зеленского. Так считает политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По его мнению, действующий украинский лидер старается «выжать» из западных государств все, что представляется возможным.
«Зеленский боится всего. И умереть. Боится стать разменной пешкой в большой игре Запада. В нынешней ситуации он становится кандидатом номер один на ритуальную жертву, которая будет принесена на алтарь проекта "анти-Россия"», — подчеркнул Мартынов.
Ранее глава Украины заявлял о невозможности дальнейшего диалога с Россией в случае признания результатов референдумов. Напомним, что мероприятия прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.