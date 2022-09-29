Reuters: энергокризис угрожает стабильности мобильной связи в Европе

Европу ждет тяжелая зима в условиях энергокризиса. Отключение электроэнергии и введение нормирования в условиях прекращения поставок газа из России грозит привести к перебоям в работе европейской мобильной связи, предупреждает агентство Reuters, ссылаясь на источники.
Грядущая зима станет проверкой на прочность для телекоммуникационных компаний региона, считают руководители четырех из них. Складывающаяся ситуация на рынке с дефицитом энергоресурсов вынуждает как сами предприятия, так и правительства искать способы ее преодоления.
Между тем власти стран-членов Евросоюза продолжают убеждать население, что мобильная связь продолжит работать в обычном режиме. На ней не скажется даже истощение «резервных батарей», которые установлены на тысячах сотовых антенн. Однако мощности большинства из этих устройств хватает примерно на 30 минут, отмечает агентство.