Reuters: энергокризис угрожает стабильности мобильной связи в Европе

Между тем власти стран-членов Евросоюза продолжают убеждать население, что мобильная связь продолжит работать в обычном режиме. На ней не скажется даже истощение «резервных батарей», которые установлены на тысячах сотовых антенн. Однако мощности большинства из этих устройств хватает примерно на 30 минут, отмечает агентство.