«Снимать актуальное». Депутат Милонов назвал главную задачу российского кино

Милонов отметил, что фильм «Лучшие в аду» от кинокомпании Aurum Production сможет стать ответом на подобный запрос аудитории. Он считает, что новая картина будет снята на высоком уровне и займет достойное место среди других блокбастеров студии — «Туриста», «Солнцепека» и «Гранита».