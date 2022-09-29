«Снимать актуальное». Депутат Милонов назвал главную задачу российского кино

Кино в России должно реагировать на современные события, чтобы быть популярным. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
Политик заметил, что российское кино научилось мастерски снимать фильмы про Великую Отечественную войну. Во многом этого получилось достигнуть при поддержке государства в лице российского военно-исторического общества (РВИО). Однако нынешний зритель заинтересован в актуальных сюжетах.
«Было бы неплохо увидеть какие-то ленты, связанные с современной ситуацией, потому что это было бы более жизненно для многих наших современников. Про Донбасс, Сирию», — прокомментировал парламентарий.
Милонов отметил, что фильм «Лучшие в аду» от кинокомпании Aurum Production сможет стать ответом на подобный запрос аудитории. Он считает, что новая картина будет снята на высоком уровне и займет достойное место среди других блокбастеров студии — «Туриста», «Солнцепека» и «Гранита».
Создателями киноленты выступили петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и Алексей Нагин.
Сюжет фильма и актерский состав пока держится в тайне. Однако, судя по вышедшему видеоролику, «Лучшие в аду» продолжит патриотическую тематику, которая затрагивалась в предыдущих работах киностудии.
«Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — гласит постер фильма.
Ранее шоумен Станислав Барецкий призвал российских кинорежиссеров создать образ нового героя. Он отметил, что невозможно постоянно обращаться к историческим событиям и персонажам. По его мнению, одно из главных задач искусства является поиск новых смыслов.