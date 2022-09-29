Mlada fronta DNES: ВСУ получат через Чехию партию южнокорейского оружия на $2,9 млрд

Украинская армия в ближайшее время получит крупную партию вооружения южнокорейского производства, оно будет доставлено киевскому режиму через Чехию. Об этом сообщило чешское издание Mlada fronta DNES.
Общая сумма военного груза составит 2,9 миллиарда долларов, он будет предоставлен ВСУ на безвозмездной основе. Среди оружия имеются зенитно-ракетные комплексы Shingung, которые разработаны в Южной Корее для обстрелов низколетящих самолетов, утверждают авторы публикации.
Журналисты Mlada fronta DNES не смогли получить комментарий минобороны Чехии в связи с появлением этой информации. В военном ведомстве страны лишь напомнили о продолжающейся военной помощи Киеву, которую Прага оказывает с февраля 2022 года.