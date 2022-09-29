Европа намерена ограничить заключение новых контрактов с нефтяными концернами из России

Новый пакет санкций, обсуждение которого сейчас проходит в Евросоюзе (ЕС), может включить ограничения на заключение новых контрактов с российскими нефтяными гигантами, сообщило издание EU Observer со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний документ ЕС.