Европа намерена ограничить заключение новых контрактов с нефтяными концернами из России

Новый пакет санкций, обсуждение которого сейчас проходит в Евросоюзе (ЕС), может включить ограничения на заключение новых контрактов с российскими нефтяными гигантами, сообщило издание EU Observer со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний документ ЕС.
По данным портала, данная мера может коснуться таких концернов, как «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть». Эти компании не смогут рассчитывать на заключение новых договоров с европейскими представителями.
Кроме того, в рамках нового пакета предлагается ввести ограничения в отношении российского алмазодобывающего предприятия «Алроса». Однако ЕС, по словам издания, «пощадит» остальную алмазную промышленность страны. Также обсуждается запрет на импорт из России икры, спиртного, сигарет, моллюсков и косметики.