Депутаты ГД получили приглашения на мероприятие с участием Путина в Кремле 30 сентября

Политика
Депутаты ГД получили приглашения на мероприятие с участием Путина в Кремле 30 сентября

Депутатов Госдумы пригласили посетить Кремль в пятницу, 30 сентября. Об этом сообщил один из парламентариев Денис Парфенов.

Он отметил, что официальное мероприятие назначено на 15:00. Известно, что в нем примет участие президент России Владимир Путин.

Ранее появилась информация, что в последний день сентября российский лидер может обратиться к Федеральному собранию с посланием. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что в настоящее время точных планов по дате оглашения послания нет.

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