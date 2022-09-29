Депутаты ГД получили приглашения на мероприятие с участием Путина в Кремле 30 сентября

Депутатов Госдумы пригласили посетить Кремль в пятницу, 30 сентября. Об этом сообщил один из парламентариев Денис Парфенов.
Он отметил, что официальное мероприятие назначено на 15:00. Известно, что в нем примет участие президент России Владимир Путин.
Ранее появилась информация, что в последний день сентября российский лидер может обратиться к Федеральному собранию с посланием. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что в настоящее время точных планов по дате оглашения послания нет.