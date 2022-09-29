Захарова с нетерпением ждет встречи лидеров G7 после оскорбляющих заявлений премьера Италии

Ранее Мелони (скорее всего она станет новым премьер-министром Италии) обрушилась с критикой на французского лидера из-за его иммиграционной политики. В ходе выступления перед сторонниками она назвала его «циничным и безответственным политиком», на котором лежит ответственность за уничтожение Ливии с целью захвата ее энергетических ресурсов.