Захарова с нетерпением ждет встречи лидеров G7 после оскорбляющих заявлений премьера Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что следующая встреча лидеров стран G7 будет крайне любопытной на фоне резких заявлений главы партии «Братья Италии» Джорджи Мелони в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.
Ранее Мелони (скорее всего она станет новым премьер-министром Италии) обрушилась с критикой на французского лидера из-за его иммиграционной политики. В ходе выступления перед сторонниками она назвала его «циничным и безответственным политиком», на котором лежит ответственность за уничтожение Ливии с целью захвата ее энергетических ресурсов.
Лидер «Братьев Италии» добавила, что Франция при президентстве Макрона продолжает «колониальную эксплуатацию Африки», однако Рим не приемлет эти уроки.
«Когда у солидарных следующая встреча “семерки”? С нетерпением, как говорится», — отреагировала в Telegram Захарова.
25 сентября в Италии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правоцентристская коалиция, состоящая из партий «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, «Лига» Маттео Сальвини, «Братья Италии» Джорджи Мелони и «Мы умеренные». Суммарно они набрали 43,82% голосов в палату депутатов и 44,04% — в сенат.
Накануне Мелони начала переговоры о формировании правительства со своими союзниками по альянсу. По соглашению между правыми силами, на пост премьера претендует лидер той партии, которая набрала наибольшее количество голосов на выборах. В данном случае речь идет о «Братьях Италии», заручившихся поддержкой 26% избирателей.
Подробнее о том, как потенциальный глава кабмина Джорджа Мелони, родившаяся в простой и не самой благополучной семье, сумела добиться больших успехов в политике, читайте в нашей статье.