«Бегство капитала». Кому выгодно уничтожить «Северный поток»

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на газопроводе системы «Северный поток», передает газета Svenska Dagbladet. Во вторник, 27 сентября, уже сообщалось о трех разрушениях на нитках в Балтийском море. Компания-оператор Nord Stream AG назвала инцидент «беспрецедентным» и не смогла оценить даже приблизительные сроки восстановления.
По информации шведского издания, причиной очередная утечка стала результатом подрыва. Ранее немецкий ежедневник Der Tagesspiegel также писал о целенаправленной диверсии.
В связи с ЧП на «Северных потоках» Россия запросила проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. По словам первого заместителя постпреда РФ при Организации Дмитрия Полянского оно пройдет в пятницу, 30 сентября, в 22.00 (мск).
В Германии, по данным газеты Tagesspiegel, в целенаправленном уничтожении инфраструктуры поспешили заподозрить Россию. По данным СМИ, аналогичное мнение поддерживают и в ряде других европейских стран.
«Вероятно, это был акт саботажа. Вероятно, это сигнал со стороны России», — считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Министр обороны, вице-премьер Латвии Артис Пабрикс в интервью BBC утверждал, что на прошлой неделе российские суда несколько раз были замечены в районе аварии. Он уверен, что другие доказательства не нужны, чтобы «знать, кто виновен».
В Кремле призвали не делать необдуманных обвинений. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал реакцию западных экспертов и журналистов «достаточно предсказуемой».
В поддержку России выступили читатели французской газеты Le Figaro. Они уверены, что обвинения в отношении Москвы не имеют смысла. Единственное государство, кому инцидент может быть выгоден – это США.
«Кому выгодно преступление? Уж точно не русским. Ищите в другом месте тех, у кого есть средства для проведения такой операции и интерес в ослаблении Германии, авангарда Европы», – написал один из читателей издания.
Любопытно, что сразу после первой аварии депутат Европарламента и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в Twitter опубликовал фото с места утечек и подписал «Спасибо, США!».
Также польский депутат напомнил о зимних угрозах президента США Джо Байдена разрушить «Северный поток» в случае открытого конфликта России и Украины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила слова польского депутата как «официальное заявление о теракте», а позднее потребовала от Байдена прокомментировать причастность США к вероятной диверсии на газопроводах «Северный поток».
«Заявление о намерении было подкреплено обещанием. Надо нести ответственность за свои слова. Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду!», — написала она в своем Telegram-канале.
Помимо этого, представитель дипмиссии напомнила и о словах заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая 26 января 2022 года также заявила о планах США остановить «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину.
В свою очередь Белый дом объяснил слова Байден тем, что он обещал «не уничтожить», а «не допустить» эксплуатацию газопровода. Однако Захарова отметила большую разницу между выражениями «не ввести» и «покончим с этим».
Политолог, американист Малек Дудаков в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, почему разрушение «Северного потока» может быть выгодно Вашингтону.
«Для США важно сохранить определенный градус противостояния с Россией — это раз. Во-вторых, от внешнего энергетического кризиса в Европе Америка выигрывает. Это бегство капитала, бегство с предприятий, отток высококвалифицированных кадров из Европы, в основном в США», — отметил эксперт.
Политолог уверен, что США смогут заработать деньги, если зимой Европа останется без газа.
«С другой стороны, это не означает что все-таки американцы за этим стоят. Здесь может быть в принципе кто угодно замешан», — подчеркнул американист.
По словам Дудакова, инцидент выгоден также таким государствам как Великобритания, Польша, Украина.
В невиновности Соединенных Штатов усомнился и заместитель главного редактора журнала Global Times Лю Хун, который считает, что авария могла произойти в результате совместных действий Вашингтона и Варшавы. В качестве аргумента автор приводит новость об открытии на польской территории Балтийского газопровода (Baltic Pipe).
По мнению китайского аналитика, Москве не выгодно совершать диверсию на собственном газопроводе. Автор уверен, если бы Россия захотела применить «Северный поток» в качестве инструмента для наращивания давления на европейские страны, то она бы просто прекратила поставки газа.
Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил о готовности Москвы сотрудничать со странами Евросоюза для совместного расследования ЧП. Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Тем временем в Швеции расследование утечек газа передано Службе безопасности страны.