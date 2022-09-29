Свердловская пенсионерка потратила полмиллиона рублей на помощь участникам СВО

Мерзлякова заверила, что Центральный военный округ обеспечивает врачей всеми необходимыми медикаментами, но помощь от местных жителей никогда не будет лишней. Она добавила, что пенсионерке, решившей поддержать российских военнослужащих, уже больше 80 лет, пенсии на жизнь ей хватает, а пожертвование она сделала из накопленных средств.