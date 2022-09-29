Свердловская пенсионерка потратила полмиллиона рублей на помощь участникам СВО

Пенсионерка из Новоуральска потратила полмиллиона рублей на покупку медицинских препаратов, которые могут понадобиться для лечения раненых участников спецоперации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.
«Мне выпала честь, как человеку, который вхож в госпиталь, передать лекарства на 500 тысяч рублей, купленные на средства новоуральской пенсионерки, которая не склонна афишировать свой поступок. Я кланяюсь Светлане Павловне, новоуральцам, городу, где создана атмосфера благотворительности, милосердия», — подчеркнула омбудсмен.
Мерзлякова заверила, что Центральный военный округ обеспечивает врачей всеми необходимыми медикаментами, но помощь от местных жителей никогда не будет лишней. Она добавила, что пенсионерке, решившей поддержать российских военнослужащих, уже больше 80 лет, пенсии на жизнь ей хватает, а пожертвование она сделала из накопленных средств.
Начальник военного госпиталя в Екатеринбурге, полковник медицинской службы Сергей Яшин поблагодарил свердловчанку за помощь.
«Эти лекарства однозначно будут использоваться для лечения военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, проходящих лечение у нас в госпитале и в полевых госпиталях на территории Донецкой и Луганской народных республик», — заверил он.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, власти намерены призывать 300 тысяч резервистов, которые имеют боевой опыт и подходящую военно-учетную специальность. Речь идет о рядовых и сержантах в возрасте до 35 лет, младших офицерах до 50 лет и старших — до 55 лет.
Не подлежат частичной мобилизации студенты-очники, обучающиеся в вузах, сотрудники организаций, которые обеспечивают высокотехнологичные отрасли (сферы IT, обработки данных, информации и связи) и финансовую систему.
Право на отсрочку могут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники IT-отрасли и сферы связи, а также работники оборонно-промышленных предприятий (на время работы).