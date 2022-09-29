В минобороны Казахстана опровергли информацию об отправке военной техники в Россию

Казахстан не отправляет боевую технику в Россию, информация об этом не соответствует действительности. Такое заявление сделали в военном ведомстве республики.
Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого показана движущаяся колонна военной техники и подпись, что она якобы перебрасывается в Россию из Казахстана.
«Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ», — прокомментировали ситуацию в минобороны республики.
В ведомстве подчеркнули, что попавшая на видео боевая техника будет задействована в совместных учениях ОДКБ, которые в настоящее время проходят в Жамбылской и Алма-Атинской областях.