Mediascope: 21 сентября Путин собрал у телеэкранов более пяти миллионов россиян

Выступление президента России Владимира Путина перед нацией от 21 сентября в общей сложности просмотрели более пяти миллионов граждан страны. Такие данные предоставила компания Mediascope.
Исследователи отметили, что обращение российского лидера транслировали Первый канал, «Россия-1», «Россия-24», Пятый канал, «Мир», «Звезда», «РЕН ТВ», «Москва-24» и «Соловьев LIVE».
По данным прямого эфира на всех перечисленных каналах, у экранов собрались более 5,8 миллиона россиян. Доля аудитории и рейтинг составил 60,3% и 6,9% соответственно.
Напомним, что во время выступления Владимир Путин заверил Донбасс и освобожденные территории Украины в поддержке их решения на референдуме. Также глава России объявил в стране частичную мобилизацию.